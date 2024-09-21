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21 сентября, 13:30

Происшествия

Новости регионов: сильный пожар произошел в центре Новосибирска

Новости регионов: сильный пожар произошел в центре Новосибирска

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Сильный пожар произошел в центре Новосибирска. Там вспыхнул частный дом. Как сообщают очевидцы, пожарные не смогли сразу подъехать к горящему зданию. В результате повреждены три дома, дворовые постройки и автомобиль.

Водолазы МЧС обследуют затопленную в Карском море атомную подводную лодку К-27. Уже 32 года судно лежит на глубине более 30 метров. Эта подлодка – наиболее радиационно опасный объект среди других затопленных в российской Арктике.

Ветрогенератор загорелся в поселке Октябрьский Камчасткого края. Причиной стало короткое замыкание. Высота прибора – 40 метров. На место происшествия выезжали пожарные, а также и энергетики.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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