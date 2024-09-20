Открытое горение в Подольске ликвидировано. Как сообщили в МЧС, спасатели продолжают проливку конструкций. Площадь пожара составила почти 5 тысяч квадратных метров. Крыша производственного здания частично обрушилась. Вертолет, который привлекли для тушения пожара, сбросил больше 200 тонн воды.

По предварительным данным, пострадавших нет. 30 человек эвакуировались из здания еще до прибытия спасателей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.