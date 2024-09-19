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19 сентября, 14:45

Происшествия

Более 140 пожаров охватили Португалию

Более 140 пожаров охватили Португалию

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В Португалии из-за жары бушуют более 140 лесных пожаров. Огонь перекидывается на дома, а города обволакивает пепел и смог. В стране частично перекрыто автомобильное и железнодорожное движение. Есть погибшие, более 200 тысяч местных жителей эвакуированы в безопасные районы.

Тем временем другие страны Европы приходят в себя после мощных наводнений. В Польше, Германии, Чехии, Австрии, Румынии, Словакии и Венгрии утопают целые деревни и села. Мощные потоки воды сносят на своем пути автомобили и жилые дома, размывают дороги, смывают мосты и бетонные ограждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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