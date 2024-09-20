Армия Израиля заявила о нанесении удара по Бейруту

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ЦАХАЛ вновь атаковала Бейрут, сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

При этом других деталей по поводу атаки на ливанскую столицу израильская армия не приводит.

19 сентября Армия обороны Израиля сообщила об атаке объектов "Хезболлы" в Ливане. Кроме того, на малой высоте над Бейрутом пролетели истребители Израиля, которые имитировали воздушную атаку, что привело к панике среди мирного населения.

В момент атаки лидер "Хезболлы" Хасан Насрулла выступил с обвинением в адрес Израиля по поводу взрывов пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями, которые произошли сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября.

По словам Насруллы, ответственность за совершение спланированного массового убийства граждан, в результате которого погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали, лежит на Израиле. Также он назвал это происшествие военным преступлением, ведущим к объявлению войны.

Само движение ранее пообещало жесткий ответ Израилю за взрывы устройств связи в Ливане. Лидер "Хезболлы" также предупредил, что продолжит наносить атаки по Израилю до тех пор, пока они не прекратят боевые действия в секторе Газа.

