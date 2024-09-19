ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам "Хезболлы" в Ливане

Армия обороны Израиля объявила о нанесении ударов по объектам "Хезболлы" в Ливане с целью подрыва инфраструктуры шиитского движения. Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛ.

Кроме того, начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви уже согласовал план продолжения боевых действий на северном направлении.

Атака Израиля осуществляется параллельно с выступлением лидера шиитского движения Хасана Насрулла, который заявил, что Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю историю.

Взрывы пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями, которые произошли сразу в нескольких районах Ливана 17 и 18 сентября, лидер "Хезболлы" назвал военным преступлением, масштабным терактом и геноцидом, ведущим к объявлению войны.

Насрулла считает, что Израиль, как ранее заявляла "Хезболла", является ответственным за детонацию пейджеров, так как именно их страна планировала совершить массовое убийство граждан в разных районах Ливана.

По последним данным, в результате произошедшего погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали.

