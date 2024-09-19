Специалист Силаев: взорвавшийся у москвича телефон вряд ли связан с кибератакой в Ливане

Фото: телеграм-канал Mash

Маловероятно, что взорвавшийся в руках москвича телефон Honor мог быть из партии техники, которая взрывается в Ливане. Таким мнением поделился заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев с изданием RT.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщил, что во время кибератаки в Ливане, в результате которой взорвались тысячи гаджетов, в Москве у мужчины также взорвался смартфон Honor 70. Хозяин телефона получил травмы руки и убежал в неизвестном направлении, а оперативные службы на место происшествия вызвали очевидцы.

По словам Силаева, скорее всего, причиной взрыва телефона стал перегрев аккумулятора. Эксперт подчеркнул, что такое периодически происходит. Чаще всего это связано с типичными ошибками пользователей. К таким ошибкам специалист относит частую зарядку смартфона зарядным устройством с функцией быстрой зарядки или использование некачественных зарядных устройств вместо оригинальных.

Кроме того, индикаторами возможного взрыва аккумулятора могут быть перегрев телефона, незначительное вздутие или деформация корпуса, а также быстрая разрядка аккумулятора и его неравномерная зарядка.

17 и 18 сентября сразу в нескольких районах Ливана произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями. В результате кибератаки погибли 32 человека и больше 4 тысяч пострадали.

По информации некоторых СМИ, атака была направлена против представителей движения "Хезболла", так как они активно пользуются этими устройствами. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жесткий ответ за "бойню, которую он учинил в отношении ливанского народа".