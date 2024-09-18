NYT: пейджеры в Ливане перед взрывом звонили

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Прежде чем взорваться, пейджеры в Ливане издавали звуковой сигнал в течение примерно 10 секунд, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на источники в КСИР.

По их данным, этот звук побудил некоторых поднести устройства близко к глазам и лицу, чтобы проверить наличие сообщения. Среди них был и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

Как сообщает газета, он потерял один глаз и серьезно повредил другой при взрыве своего пейджера. Дипломата эвакуируют для лечения в Тегеран.

Около четырех тысяч человек пострадали и 11 человек погибли в Ливане после детонации пейджеров 17 сентября. По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи.

В свою очередь, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заложить внутри пейджеров. Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль, а МИД Ирана назвал это массовым убийством и актом терроризма.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дать оценку детонации пейджеров в Ливане. По ее словам, произошедшее требует расследования и международного внимания.