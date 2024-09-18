МИД РФ призвал дать необходимую оценку детонации пейджеров в Ливане

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Необходимо дать оценку детонации пейджеров в Ливане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В данном случае то, что произошло вчера (17 сентября. – Прим. ред.), требует расследования, международного внимания к этой теме", – сказала дипломат во время четвертого Евразийского женского форума.

Комментируя ситуацию в Ливане, Захарова уточнила, что западные страны используют борьбу с терроризмом и манипулируют данной темой.

Около 4 тысяч человек пострадали и 11 погибли в Ливане после детонации пейджеров 17 сентября. По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи.

В свою очередь, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заложить внутри пейджеров. Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль, а МИД Ирана назвал это массовым убийством и актом терроризма.

