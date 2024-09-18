Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 сентября, 09:55

Политика

МИД РФ призвал дать необходимую оценку детонации пейджеров в Ливане

Фото: ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH

Необходимо дать оценку детонации пейджеров в Ливане. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В данном случае то, что произошло вчера (17 сентября. – Прим. ред.), требует расследования, международного внимания к этой теме", – сказала дипломат во время четвертого Евразийского женского форума.

Комментируя ситуацию в Ливане, Захарова уточнила, что западные страны используют борьбу с терроризмом и манипулируют данной темой.

Около 4 тысяч человек пострадали и 11 погибли в Ливане после детонации пейджеров 17 сентября. По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи.

В свою очередь, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заложить внутри пейджеров. Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль, а МИД Ирана назвал это массовым убийством и актом терроризма.

Новости мира: власти Ливана возложили на Израиль ответственность за взрывы пейджеров

Читайте также


политикапроисшествияза рубежом
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика