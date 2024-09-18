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18 сентября, 20:09

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Al Mayadeen: пейджеры со взрывными веществами были созданы намеренно для Ливана

Пейджеры со взрывными веществами были созданы намеренно для Ливана – СМИ

Фото: ТАСС/EPA/WAEL HAMZEH

Пейджеры с взрывчаткой были созданы специально для операции, которая произошла накануне в Ливане. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в службе безопасности.

По версии СМИ, взрывчатые вещества внутри устройств нельзя было выявить даже с помощью сканеров, установленных на досмотре в международных аэропортах, так как в них содержатся алгоритмы, специфичные для этого процесса.

Как сообщали ранее журналисты, взорвавшиеся пейджеры оказались из недавно полученной партии устройств. В связи с этим эксперты предположили, что детонацию устройств могли спровоцировать хакеры.

Позже в СМИ появилась информация, что израильская разведка заложила небольшое количество взрывчатки в пять тысяч пейджеров тайваньского производства. Однако в компании отвергли данные о создании пейджеров. По словам главы Gold Apollo Сюй Цингуан, устройства были разработаны в Европе.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден также предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заранее заложить внутрь.

В результате взрывов пейджеров в Ливане погибли 12 человек и еще около 4 тысяч граждан числятся пострадавшими. Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили жестким ответом.

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