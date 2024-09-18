Блинкен отрицает причастность США к инцидентам в Ливане

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты не причастны к инцидентам в Ливане, а также предостерегают от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке, сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что США собирают информацию о случившемся.

"Что касается Ливана, США не знали об инцидентах и не участвовали в них", – заявил госсекретарь США в ходе пресс-конференции в Египте.

Около 4 тысяч человек пострадали и еще 12 погибли в Ливане после детонации пейджеров, которая произошла 17 сентября. Среди пострадавших оказался посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден высказал предположение о сработавшей взрывчатке, которую могли заложить внутри устройств.

Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль, а МИД Ирана назвал это массовым убийством и актом терроризма. По словам официального представителя Кремля, Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риск подобных атак в РФ.

