Axios: Галант позвонил Остину за пару минут до взрывов пейджеров в Ливане

18 сентября, 11:22Политика
Фото: ТАСС/Zuma
Министр обороны Израиля Йоав Галант звонил шефу Пентагона Ллойду Остину за пару минут до начала взрывов пейджеров в Ливане, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на портал Axios.
По информации источников издания, в ходе разговора Галант заявил о некой операции Израиля в Ливане, однако никаких подробностей не озвучил.
При этом, по мнению источника, звонок был символическим и должен был помочь избежать ситуации, когда Вашингтон не знает, что происходит на Ближнем Востоке.
Детонация пейджеров в нескольких районах Ливана произошла 17 сентября. В результате 11 человек погибли и еще более 4 тысяч человек были ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал подрывы пейджеров в Ливане террористическим актом и массовым убийством. В свою очередь, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заложить внутри пейджеров.
По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи. При этом, как писали журналисты, пейджеры перед взрывом звонили.
Новости мира: власти Ливана возложили на Израиль ответственность за взрывы пейджеров