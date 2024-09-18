Axios: Галант позвонил Остину за пару минут до взрывов пейджеров в Ливане

Фото: ТАСС/Zuma

Министр обороны Израиля Йоав Галант звонил шефу Пентагона Ллойду Остину за пару минут до начала взрывов пейджеров в Ливане, сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на портал Axios.

По информации источников издания, в ходе разговора Галант заявил о некой операции Израиля в Ливане, однако никаких подробностей не озвучил.

При этом, по мнению источника, звонок был символическим и должен был помочь избежать ситуации, когда Вашингтон не знает, что происходит на Ближнем Востоке.

Детонация пейджеров в нескольких районах Ливана произошла 17 сентября. В результате 11 человек погибли и еще более 4 тысяч человек были ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал подрывы пейджеров в Ливане террористическим актом и массовым убийством. В свою очередь, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заложить внутри пейджеров.

По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи. При этом, как писали журналисты, пейджеры перед взрывом звонили.