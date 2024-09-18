Песков: РФ изучит причины взрывов пейджеров в Ливане, чтобы исключить подобное

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Российские специалисты изучат причины массового взрыва пейджеров в Ливане, чтобы исключить риски подобных атак на территории РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нужно сначала разобраться с этой ситуацией. Должно быть проведено абсолютно доскональное расследование этого происшествия", – отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что необходимо установить причины произошедшего и определить тех, кто стоит за взрывами пейджеров. После это должно стать "предметом изучения специалистами" с целью исключения подобных рисков, добавил политик.

Детонация пейджеров в нескольких районах Ливана произошла 17 сентября. В результате 11 человек погибли и еще более 4 тысяч были ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани назвал подрывы пейджеров в Ливане террористическим актом и массовым убийством. В свою очередь, бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заложить внутри пейджеров.

По версии СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи. При этом, как писали журналисты, пейджеры перед взрывом звонили.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дать оценку произошедшему. По ее словам, это требует расследования и международного внимания.

