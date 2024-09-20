ABC: Израиль 15 лет готовил операцию по подрыву пейджеров в Ливане

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Израиль на протяжении 15 лет планировал операцию по подрыву пейджеров на ливанской территории. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал ABC.

Согласно данным источников, еврейское государство причастно к производству устройств связи, которые сдетонировали в разных районах Ливана. Для того, чтобы подобное стало возможным, Израиль создал несколько подставных компаний, которые якобы имели отношение к изготовлению пейджеров, а некоторые из сотрудников предприятий даже не знали, на кого в действительности работают.

Источники телеканала утверждают, что одной из таких организаций стала зарегистрированная в Будапеште BAC Consulting, которая по контракту должна была производить пейджеры под брендом тайваньской компании Gold Apollo. При этом представитель правительства Венгрии сообщил, что этих устройств в стране не было, а BAC Consulting являлась лишь "торговым посредником" и не занималась производством на венгерской территории.

В материале отмечается, что Центральное разведывательное управление США считает подобные операции слишком опасными для мирных граждан и поэтому не использует подобную тактику в своей деятельности.

17 и 18 сентября сразу в нескольких районах Ливана произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

В результате погибли 32 человека и еще более 4 тысяч пострадали.

Некоторые СМИ сообщали, что атака была направлена против представителей движения "Хезболла", так как этими пейджерами пользуются его члены. Само же движение возложило ответственность за взрывы на Израиль, пообещав жесткий ответ за случившееся.