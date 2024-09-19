NYT: Израиль перед подрывом пейджеров в Ливане отправил сообщение на арабском

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Израильская разведка перед подрывом пейджеров в Ливане отправила на устройства сообщение на арабском языке. Об этом сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

Как указало издание, ссылаясь на три источника, сообщение сопровождалось звуковым сигналом.

"Израиль включил пейджеры и отправил им сообщение на арабском языке, которое, как показалось, исходило от высшего руководства "Хезболлы". Через несколько секунд Ливан погрузился в хаос", – говорится в публикации.

Подрыв пейджеров в разных районах Ливана случился вечером 17 сентября. Погибли 12 человек, еще около четырех тысяч получили ранения. На следующий день, 18 сентября, произошла вторая серия взрывов средств связи. Погибли 20 человек, не менее 450 пострадали.

Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на атаку.

В свою очередь, миссия Ирана в ООН требует от Всемирной организации и Совета безопасности осудить действия Израиля в Ливане. По мнению иранской стороны, подрывы устройств связи в Ливане – это теракт. Кроме того, Израиль нарушил принципы международного права и устава ООН, сказали представители миссии.