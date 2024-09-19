Володин призвал тщательно расследовать серии взрывов в Ливане

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Международные институты должны выработать меры против преступлений, подобных произошедшему в Ливане, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Иначе ни один человек не сможет чувствовать себя в безопасности", – написал спикер ГД в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что такая спланированная высокотехнологичная атака может привести к серьезным последствиям во всем мире, поэтому должна быть тщательно расследована. Он обратил внимание, что произошел подрыв обычных бытовых электронных приборов.

Также Володин предупредил, что массовое производство подобного оружия позволит терроризму выйти на новый уровень.

"Это глобальная угроза для всех стран", – заключил политик.

Подрыв пейджеров случился вечером 17 сентября в разных районах Ливана, погибли 12 человек и еще около 4 тысяч пострадали. Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на эту атаку.

На следующий день случилась вторая серия взрывов средств связи. В результате погибли 20 человек и пострадали не менее 450. После произошедшего официальный представитель Кремля сказал, что Москва изучит причины инцидента, чтобы исключить риски таких атак на территории РФ.

