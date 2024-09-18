NNA: три человека погибли при новом взрыве устройств в регионе Бекаа в Ливане

Фото: ТАСС/AP/Bassam Masri

Три человека погибли при взрыве устройств в регионе Бекаа на востоке Ливана в деревне Сахмар. Об этом сообщает ливанское агентство NNA.

До этого телеканал Al Hadath со ссылкой на источники заявил, что не менее 100 человек пострадали в Ливане из-за новых детонаций устройств связи, которые использовались сторонниками шиитского движения "Хезболла".

По информации Al Jazeera, ранены более 20 человек. Телеканал Al Jadeed в соцсети Х со ссылкой на Минздрав страны сообщает об одном погибшем и более 100 получивших ранения.

Взрывы прогремели в пригороде Бейрута и в южных районах Ливана, уточняют ближневосточные СМИ. Так, детонация устройств связи произошла на юге ливанской столицы, куда уже приехали врачи скорой помощи.

По данным издания The Times of Israel, на этот раз речь идет не о пейджерах. Как сообщил ТАСС источник в мэрии Губейри, взорваться могли портативные рации.

"Взрывы на улицах были несильные, есть пострадавшие, в том числе одна женщина", – уточнили в мэрии, предположив, что Израиль решил провести очередную кибератаку.

По последним данным, около 4 тысяч человек пострадали и еще 12 погибли в результате взрывов пейджеров, которые произошли 17 сентября в Ливане. Среди пострадавших был посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани.

По данным СМИ, устройства использовались движением "Хезболла" для собственной закрытой системы связи. Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предположил, что в устройства была взрывчатка, которая сдетонировала внутри пейджеров.

Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль, а официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва изучит причины инцидента, чтобы предотвратить риск подобных атак в РФ.

