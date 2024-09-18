Нетаньяху выступил с первым публичным заявлением после инцидентов в Ливане

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Израиль восстановит безопасность на севере страны, пообещал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху в своем первом официальном заявлении после подрывов устройств связи в Ливане.

"Я уже говорил, что мы благополучно вернем жителей севера в свои дома. И именно это мы и сделаем", – передает ТАСС его слова.

Около 4 тысяч граждан пострадали из-за подрывов пейджеров в Ливане 17 сентября, жертвами детонаций стали 12 человек.

Пейджерами пользовались члены движения "Хезболла" для собственной закрытой системы связи, утверждают СМИ. Представители ливанского движения обвинили в случившемся Израиль и пригрозили жестким ответом.

Новая волна взрывов охватила Ливан в среду, 18 сентября. На этот раз сдетонировали рации. В результате скончались девять человек, пострадавшими числятся свыше 300 граждан.

