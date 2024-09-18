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Число погибших при новой волне взрывов устройств связи в Ливане выросло до девяти человек, пострадавшими числятся свыше 300 граждан. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные местного Минздрава.

В этот раз сдетонировали рации, утверждает ведомство.

Ранее сообщалось о трех погибших в результате новых детонаций устройств в регионе Бекаа на востоке Ливана. Взрывы также прогремели в пригороде Бейрута и в южных районах страны. На местах уже работают медики.

Накануне из-за подрывов пейджеров погибли 12 человек, около 4 тысяч граждан пострадали.

Пейджеры использовали члены движения "Хезболла" для собственной закрытой системы связи, утверждают СМИ. Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили жестким ответом.

