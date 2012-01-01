Захарова призвала не "заметать под ковер" массовый взрыв пейджеров в Ливане

Тысячи человек пострадали из-за взрывов пейджеров в Ливане, которые произошли вечером 17 сентября. Власти страны обвинили в произошедшем Израиль и пообещали ответить на это. Подробнее о случившемся – в материале Москвы 24.

Массовая детонация

Фото: AP Photo/Hussein Malla

Пейджерами, которые начали взрываться вечером 17 сентября, пользовались для связи представители движения "Хезболла": по данным СМИ, устройства сдетонировали в столице Ливана Бейруте и ряде других районов страны, а также в Сирии. Отмечается, что перед этим они издавали звуковой сигнал в течение примерно 10 секунд.

По последним данным, погибли 12 человек и еще около 2,7–2,8 тысячи пострадали, рассказал на пресс-конференции исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьад. Судя по кадрам из соцсетей, чаще всего люди получали ранения головы, рук и живота. Сведений о жертвах из России пока не поступало, отметили в посольстве РФ.

Среди пострадавших оказался и посол Ирана в Ливане Моджтаба Амани. Ряд СМИ утверждали, что он якобы потерял один глаз и повредил второй, однако в самой дипмиссии эти сведения опровергли.

"Информируем соотечественников и представителей средств массовой информации, что процесс лечения посла Амани проходит хорошо. Опубликованные слухи о физическом состоянии и зрении господина Амани – ложь", – говорится в сообщении дипмиссии в соцсети X.

После взрыва пейджеров ранения получил и сын члена парламента Хасана Фадлаллаха, сообщило Al Jazeera. При этом погиб Махди Аммар – сын другого политика Али Аммара, рассказали СМИ.

Власти Ливана призвали всех пользующихся пейджерами немедленно избавиться от них. Центр кризисных операций также попросил всех врачей и медработников приехать в больницы, чтобы помочь пострадавшим.

Причем здесь Израиль?

Фото: AP Photo/Hussein Malla

После массового взрыва пейджеров МИД Ливана готовит обращение в Совет безопасности ООН, заявили в ведомстве. Оно же обвинило в произошедшем Израиль: отношения этих стран обострились на фоне событий в Газе.





из заявления МИД Ливана МИД Ливана решительно осуждает кибератаку Израиля, которая привела к детонации большого числа пейджеров в разных районах Ливана.

В движении "Хезболла" также обвинили в произошедшем Израиль. Представители движения рассказали, что на эти действия готовится ответ.

"Этот вероломный и преступный враг непременно получит свое справедливое возмездие за эту гнусную агрессию", – заявили в "Хезболла".

СМИ со ссылкой на двух американских чиновников сообщили, что за несколько минут до взрывов министр обороны Израиля Йоав Галлант якобы сообщил американскому коллеге Ллойду Остину о готовящейся операции в Ливане, но не уточнил детали. Также отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху лично одобрил идею на совещании по вопросам безопасности, сообщил портал Axios.

При этом источники многих СМИ утверждают, что взрывы произошли не из-за кибервзлома пейджеров, а из-за того, что в них заранее заложили взрывчатку. Этой же версии придерживается экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден.





Эдвард Сноуден бывший сотрудник спецслужб США Если бы это были взрывы перегретых аккумуляторов, можно было бы ожидать больше мелких возгораний и сбоев.

При этом сразу несколько СМИ сообщили, что взорвавшиеся пейджеры были сделаны на Тайване на мощностях компании Gold Apollo. Большую часть этих устройств члены "Хезболла" якобы получили всего несколько месяцев назад. Однако основатель Gold Apollo Су Цинкуан опроверг причастность его бизнеса к этим событиям.

"И разработка, и производство взорвавшихся пейджеров были осуществлены за рубежом, они не имеют ни малейшего отношения к Тайваню", – отметил глава организации в разговоре с журналистами.

Эскалация на пороге?

Вопреки заявлениям СМИ, представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер опроверг информацию, что Штаты знали о некоей операции Израиля против Ливана.





Мэтью Миллер представитель Госдепартамента США США не были в этом замешаны, не знали об этом инциденте заранее, и на данный момент мы еще собираем информацию.

Миллер добавил, что в Вашингтоне надеются на дипломатическое урегулирование конфликта между Ливаном и Израилем.

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге назвал ситуацию крайне тяжелой. По его мнению, инцидент может привести к эскалации конфликта в ближневосточном регионе.

"Это развитие событий крайне беспокоит... Безусловно, мы осуждаем гибель гражданского населения", – отметил он.

МИД Ирана, чей посол пострадал из-за атаки, назвал случившееся "террористическим актом и массовым убийством" и также обвинил в этом руководство Израиля. Осудил взрывы и глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Несмотря на то что атаки, по-видимому, были целенаправленными, они привели к тяжелым, неизбирательным сопутствующим потерям среди мирных жителей, включая детей. Считаю эту ситуацию крайне тревожной", – сказано в заявлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, отметил, что российские специалисты изучат причины событий в Ливане, чтобы исключить такие риски на территории страны. При этом представитель Кремля не стал возлагать вину за случившееся на кого-либо, призвав к тщательному расследованию.

Подрыв пейджеров в Ливане говорит о стремлении спровоцировать масштабную войну на Ближнем Востоке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В комментарии ведомства она также отметила, что Москва осуждает подобные атаки.





Мария Захарова официальный представитель МИД РФ На фоне возрастающей напряженности в ливанско-израильском пограничье подобные безответственные действия чреваты крайне опасными последствиями, поскольку провоцируют новый виток эскалации.

По словам Захаровой, необходимо провести всестороннее расследования и привлечь виновных к ответственности, чтобы очередной акт терроризма не был "заметен под ковер".

