Глава УВКПЧ ООН назвал взрыв пейджеров в Ливане и Сирии нарушением международного права

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Массовая детонация пейджеров, которая накануне произошла в Ливане и Сирии, является нарушением международного права, пишет РИА Новости со ссылкой на комментарий Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка.

"Одновременные удары по тысячам людей, будь то гражданские лица или члены вооруженных групп, без информации о том, у кого были поражающие устройства, их местонахождении и окружении в момент нападения, нарушает международное право в области прав человека и международное гуманитарное право", – высказался он.

В результате взрывов устройств связи в Ливане погибли 12 человек, около 4 тысяч граждан числятся пострадавшими.

Пейджеры использовали члены движения "Хезболла" для собственной закрытой системы связи, утверждают СМИ. Представители ливанского движения обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили жестким ответом.

Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, в свою очередь, предположил, что в устройствах сработала взрывчатка, которую могли заранее заложить внутрь.

