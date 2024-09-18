18 сентября, 22:59Политика
Иран призвал генсека ООН и СБ осудить теракты Израиля в Ливане
Фото: AP Photo/Bilal Hussein
Миссия Ирана в ООН требует, чтобы Всемирная организация и Совет Безопасности осудили действия Израиля в Ливане. Соответствующее письмо было направлено генсеку ООН, председателю Совбеза и ГА.
Подрывы устройств связи в Ливане являются терактом, считает иранская сторона. Кроме того, было совершено "отвратительное преступление" против посла Ирана в стране Моджтаба Амани.
Израиль нарушил принципы международного права и устава ООН. Еврейское государство должно прекратить любые проявления агрессии в отношении Ливана, Сирии и Палестины, подчеркнули представители миссии.
Около 4 тысяч граждан пострадали из-за подрывов пейджеров в Ливане 17 сентября, в том числе иранский посол Амани. Жертвами стали 12 человек.
Пейджерами пользовались члены движения "Хезболла" для собственной закрытой системы связи, утверждают СМИ. Представители ливанского движения обвинили в случившемся Израиль и пригрозили жестким ответом.
Очередная волна взрывов произошла в Ливане в среду, 18 сентября. На этот раз сдетонировали рации. В результате погибли девять человек, ранения получили свыше 300 граждан.
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