Иран призвал генсека ООН и СБ осудить теракты Израиля в Ливане

Фото: AP Photo/Bilal Hussein

Миссия Ирана в ООН требует, чтобы Всемирная организация и Совет Безопасности осудили действия Израиля в Ливане. Соответствующее письмо было направлено генсеку ООН, председателю Совбеза и ГА.

Подрывы устройств связи в Ливане являются терактом, считает иранская сторона. Кроме того, было совершено "отвратительное преступление" против посла Ирана в стране Моджтаба Амани.

Израиль нарушил принципы международного права и устава ООН. Еврейское государство должно прекратить любые проявления агрессии в отношении Ливана, Сирии и Палестины, подчеркнули представители миссии.

Около 4 тысяч граждан пострадали из-за подрывов пейджеров в Ливане 17 сентября, в том числе иранский посол Амани. Жертвами стали 12 человек.

Пейджерами пользовались члены движения "Хезболла" для собственной закрытой системы связи, утверждают СМИ. Представители ливанского движения обвинили в случившемся Израиль и пригрозили жестким ответом.

Очередная волна взрывов произошла в Ливане в среду, 18 сентября. На этот раз сдетонировали рации. В результате погибли девять человек, ранения получили свыше 300 граждан.

