Число жертв в результате взрывов средств связи в Ливане возросло до 20

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Число жертв в результате серии взрывов средств связи в разных районах Ливана возросло до 20, пострадали не менее 450 человек. Об этом со ссылкой на заявление центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана сообщает РИА Новости.

"По обновленным данным, в результате взрывов раций сегодня вечером число погибших достигло двадцати, раненых более 450 человек", – указано в сообщении.

Ранее сообщалось о 14 погибших и свыше 400 пострадавших граждан. Взрывы произошли в регионе Бекаа на востоке Ливана, в пригороде Бейрута и в южных районах страны.

До этого в результате взрывов пейджеров в Ливане погибли 12 человек и еще около 4 тысяч граждан числятся пострадавшими. Представители движения "Хезболла" обвинили в произошедшем Израиль и пригрозили жестким ответом.

