19 сентября, 19:17Происшествия
Израильские самолеты пролетели на малой высоте над Бейрутом
Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI
Истребители Израиля пролетели на малой высоте над Бейрутом во время выступления генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы, который собирался прокомментировать недавние инциденты с подрывом устройств связи в Ливане. О происшествии пишет ТАСС.
Самолеты имитировали таким образом воздушную атаку, что привело к панике среди мирного населения. Затем они сделали второй заход, вызвав несколько оглушительных хлопков.
17 и 18 сентября сразу в нескольких районах Ливана произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.
Жертвами стали 32 человека, более 4 тысяч граждан пострадали.
Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю историю, это состояние войны, заявил Насрулла. Он уверен, что именно Израиль спланировал это массовое убийство.
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