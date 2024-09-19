Израильские самолеты пролетели на малой высоте над Бейрутом

Фото: ТАСС/EPA/ATEF SAFADI

Истребители Израиля пролетели на малой высоте над Бейрутом во время выступления генсека движения "Хезболла" Хасана Насруллы, который собирался прокомментировать недавние инциденты с подрывом устройств связи в Ливане. О происшествии пишет ТАСС.

Самолеты имитировали таким образом воздушную атаку, что привело к панике среди мирного населения. Затем они сделали второй заход, вызвав несколько оглушительных хлопков.

17 и 18 сентября сразу в нескольких районах Ливана произошла детонация пейджеров, портативных раций Icom IC-V82, смартфонов, а также других устройств с литийионными аккумуляторами и солнечными батареями.

Жертвами стали 32 человека, более 4 тысяч граждан пострадали.

Ливан подвергся самой беспрецедентной атаке за всю историю, это состояние войны, заявил Насрулла. Он уверен, что именно Израиль спланировал это массовое убийство.

