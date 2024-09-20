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20 сентября, 12:45

Политика

Бойцы группировки "Север" уничтожили бронетранспортер ВСУ Stryker в районе Курской области

Бойцы группировки "Север" уничтожили бронетранспортер ВСУ Stryker в районе Курской области

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Российские войска создали огневой мешок в Курской области, куда попала техника ВСУ

Бойцы группировки "Север" уничтожили бронетранспортер ВСУ Stryker в приграничном районе Курской области. Также силы ПВО ночью сбили украинскую ракету над регионом.

Российские войска сейчас ведут наступление в Курской области. Как сообщил замначальника главного военно-политического управления МО России, командир спецназа "Ахмат", генерал-майор Апти Алаудинов, накануне они взяли под контроль еще два населенных пункта в Суджанской области.

По данным Минобороны, потери ВСУ в Курской области составляют почти 15 тысяч военных. Также нашими войсками уничтожено 122 танка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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