"Безопасный город": мужчина задержан из-за кражи 175 тысяч рублей на парковке в Москве

Полиция задержала в Москве мужчину по подозрению в краже у москвича 180 тысяч рублей из кармана рубашки.

Житель Москвы стоял на парковке у своего автомобиля на Щелковском шоссе, когда к нему подошел неизвестный. Он стал отряхивать его одежду, которая якобы была испачкана, после чего ушел. Спустя время мужчина обнаружил, что из кармана рубашки пропали деньги и обратился в полицию. Подробнее – в программе "Безопасный город".

