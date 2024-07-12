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12 июля, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": мужчина задержан из-за кражи 175 тысяч рублей на парковке в Москве

"Безопасный город": мужчина задержан из-за кражи 175 тысяч рублей на парковке в Москве

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Полиция задержала в Москве мужчину по подозрению в краже у москвича 180 тысяч рублей из кармана рубашки.

Житель Москвы стоял на парковке у своего автомобиля на Щелковском шоссе, когда к нему подошел неизвестный. Он стал отряхивать его одежду, которая якобы была испачкана, после чего ушел. Спустя время мужчина обнаружил, что из кармана рубашки пропали деньги и обратился в полицию. Подробнее – в программе "Безопасный город".

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происшествиявидеоВлада Егорова
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