Очевидец рассказал, как начался пожар в Химках

Видео: Москва 24

Пожар в подмосковных Химках начался со склада по производству матрасов. Затем огонь перекинулся на другие помещения, сообщил Москве 24 очевидец.

На территории помещения арендуют несколько компаний: сервисное обслуживание систем безопасности, производство мебели, плитки и другое.

Возгорание в цехе по производству керамических плит началось утром 11 июля. Из-за ЧП кровля горящего здания обрушилась на площади 1 тысяча квадратных метров. Для тушения огня привлечены свыше 97 спасателей и 33 единицы техники.

В настоящее время специалистам удалось локализовать пожар на площади 3 тысячи "квадратов".

Причины возгорания будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы, установление обстоятельств ЧП контролирует Химкинская городская прокуратура. Пока о пострадавших информация не поступала.