11 июля, 11:33Происшествия
Очевидец рассказал, как начался пожар в Химках
На территории помещения арендуют несколько компаний: сервисное обслуживание систем безопасности, производство мебели, плитки и другое.
Возгорание в цехе по производству керамических плит началось утром 11 июля. Из-за ЧП кровля горящего здания обрушилась на площади 1 тысяча квадратных метров. Для тушения огня привлечены свыше 97 спасателей и 33 единицы техники.
В настоящее время специалистам удалось локализовать пожар на площади 3 тысячи "квадратов".
Причины возгорания будут установлены после проведения пожарно-технической экспертизы, установление обстоятельств ЧП контролирует Химкинская городская прокуратура. Пока о пострадавших информация не поступала.
Крупный пожар произошел в Химках