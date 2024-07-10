Новости регионов: крупный пожар произошел в Волгограде

В Волгограде произошел крупный пожар на складе по переработке вторсырья. Там загорелся картон. Огонь охватил тысячу "квадратов", сообщают в МЧС. На месте работают более 60 специалистов. Причины возникновения пожара пока уточняются.

Между тем количество госпитализированных после отравления в лагере "Чагытай" в Туве выросло до 47. Сейчас в больницах 46 детей и один воспитатель. Все они уже чувствуют себя лучше. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Тем временем необычный светящийся объект в небе заметили жители Белгородской, Ростовской, Воронежской и Брянской областей, Ставропольского края, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Очевидцы рассказывают, что от яркого пятна в небе вокруг расходились круги. Предположительно, светящийся объект – это ступень тяжелой ракеты Европейского космического агентства. Она успешно стартовала в первый тестовый полет накануне вечером.

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