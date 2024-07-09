Пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Запорожской области

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Пять человек погибли и двое получили травмы в аварии с микроавтобусом на трассе Москва – Симферополь в Запорожской области. Об этом глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута сообщил в телеграм-канале.

Он рассказал, что микроавтобус следовал по трассе из Михайловки в сторону Крыма. Пассажиры ехали на операцию, с ними были сопровождающие. Всего в автобусе находились семь человек. Двух пострадавших доставили в областную больницу в Мелитополе, указал Сигута.

Ранее в Назаровском районе Красноярского края 17 человек, среди которых семеро детей, пострадали в результате ДТП. Предварительно, водитель рейсового автобуса обгонял попутный "КамАЗ" на 41-м километре трассы Ачинск – Ужур – Троицкое и столкнулся с ним. После этого автобус и грузовик съехали в кювет. Пострадавших госпитализировали.

