В Волгоградской области ликвидирован пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

Пожар на нефтебазе в Волгоградской области, который начался после отражения атаки БПЛА, был ликвидирован. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону сообщает РИА Новости.

По данным регионального ведомства, пожар в Калаче-на-Дону устранен в 03:40. В 06:40 были ликвидированы последствия ЧП. В МЧС подчеркнули, что никто не погиб и не пострадал.

В ночь на 9 июля российские средства ПВО и РЭБ пресекли атаку беспилотников в Волгоградской области, но из-за падения обломков начались пожары на подстанции во Фролове и на нефтебазе в Калаче-на-Дону.

Спасатели ликвидировали пожар на подстанции, однако на нефтебазе продолжали гореть емкости с бензином. Сотрудники МЧС РФ работали на месте пожара в Калаче-на-Дону по повышенному рангу.