Пожар на электроподстанции в Ростовской области потушен

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На электроподстанции в Ростовской области ликвидировано возгорание после атаки БПЛА. Об этом сообщил глава региона Василий Голубев в телеграм-канале.

"К тушению пожара на подстанции в Родионово-Несветайском районе удалось приступить не сразу, только после проверки саперами площадки возле подстанции. В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 квадратных метров, проводится охлаждение трансформаторов", – написал он.

По словам Голубева, в результате ЧП никто не пострадал.

Пожар на электроподстанции и нефтебазе в Ростовской области начался в ночь на 9 июля из-за атаки беспилотников ВСУ. Силы ПВО и РЭБ пресекли атаку, однако в результате падения обломков возникли очаги возгорания.