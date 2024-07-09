09 июля, 06:20Происшествия
Подстанция и нефтебаза загорелись в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Силы ПВО и РЭБ в ночь на 9 июля пресекли атаку беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.
"В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калач-на-Дону", – приводит его слова телеграм-канал администрации региона.
Спасатели оперативно ликвидировали пожар на подстанции, а на месте пожара на нефтебазе работают региональные противопожарные силы и МЧС, жилым объектам ничего не угрожает, подчеркнул Бочаров.
Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 9 июля в Родионова-Несветайском районе Ростовской области произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что для их тушения выехал пожарный расчет.
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