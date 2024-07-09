Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июля, 06:20

Происшествия

Подстанция и нефтебаза загорелись в Волгоградской области из-за падения обломков БПЛА

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Силы ПВО и РЭБ в ночь на 9 июля пресекли атаку беспилотников в Волгоградской области, сообщил губернатор Андрей Бочаров.

"В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции города Фролово и нефтебазе города Калач-на-Дону", – приводит его слова телеграм-канал администрации региона.

Спасатели оперативно ликвидировали пожар на подстанции, а на месте пожара на нефтебазе работают региональные противопожарные силы и МЧС, жилым объектам ничего не угрожает, подчеркнул Бочаров.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ в ночь на 9 июля в Родионова-Несветайском районе Ростовской области произошло возгорание двух трансформаторов на электроподстанции. Губернатор региона Василий Голубев сообщал, что для их тушения выехал пожарный расчет.

Артиллерия уничтожила пункт управления БПЛА ВСУ под Авдеевкой

Читайте также


происшествиярегионы
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика