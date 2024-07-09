Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Волгоградской области нет

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Погибших и пострадавших при пожаре на нефтебазе в Калаче-на-Дону Волгоградской области после атаки дронов нет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС РФ по региону.

В ведомстве уточнили, что на территории нефтебазы горят емкости с бензином. Спасатели работают по повышенному рангу.

В ночь на 9 июля средства ПВО и РЭБ отразили атаку дронов в Волгоградской области, однако из-за падения обломков на подстанции города Фролово и нефтебазе в Калаче-на-Дону вспыхнул пожар. Как рассказал глава региона Андрей Бочаров, пожарные ликвидировали возгорание на подстанции. Жилым объектам ничего не угрожает.

Также за ночь российские силы ПВО ликвидировали 38 украинских БПЛА над пятью регионами РФ. Три дрона сбили и перехватили над Белгородской областью, семь – над Курской, два – над Воронежской, 21 – над Ростовской и пять – над Астраханской, указали в Минобороны России.

