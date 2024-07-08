Число погибших после атаки ВСУ на здание ресторана под Белгородом выросло до трех

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Еще один из пострадавших после попадания украинского снаряда в ресторан в селе Никольском под Белгородом умер по пути в больницу. В связи с этим количество погибших выросло до трех. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что мужчина, который погиб, в момент атаки находился на соседнем перекрестке. Он получил ранения, поэтому его коллега сел за руль и повез пострадавшего в Белгород для оказания медпомощи. Однако по пути раненый скончался.

"Горе и трагедия для семьи и близких... Выражаю самые глубокие соболезнования", – добавил Гладков.

Об атаке на Никольское стало известно днем 8 июля. Один мирный житель скончался еще до приезда скорой помощи, еще один умер в больнице.

По словам губернатора, количество раненых также выросло до трех. Так, женщина с осколочными ранениями рук и ног пройдет лечение в больнице № 2, а двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.

