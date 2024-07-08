Один человек погиб после атаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Один человек погиб после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на село Никольское Белгородского района, рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По предварительной информации, произошло прямое попадание снаряда в коммерческий объект. В результате мирный житель скончался еще до приезда скорой.

"Беда и трагедия для семьи и близких. Хочу выразить самые глубокие соболезнования", – написал Гладков в своем телеграм-канале.

Однако еще троих пострадавших в настоящее время доставляют в городскую больницу № 2 Белгорода. Двое из них находятся без сознания, подчеркнул глава региона. При этом количество получивших ранения может вырасти, заключил он.

В ночь на 8 июля средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать российские объекты.

