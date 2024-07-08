Число погибших при обстреле ВСУ Белгородской области выросло до 2

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число погибших в результате попадания снаряда ВСУ в ресторан в селе Никольском под Белгородом выросло до двух человек. Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его данным, в белгородской операционной городской больнице № 2 скончался мужчина, которого бригада скорой доставила без сознания. Врачи боролись за его жизнь до последнего, уточнил Гладков.

"Мы все скорбим с родными и близкими погибших. Выражаю искренние соболезнования, понимая, что нет таких слов, которые могут утешить в этом горе", – прокомментировал губернатор.

По его словам, также до трех увеличилось число раненых. Женщина с осколочными ранениями рук и ног пройдет лечение в больнице № 2, двух мужчин после обработки ран отпустили домой на амбулаторное лечение.

В селе повреждены четыре легковых машины, четыре частных домовладения, один микроавтобус и один коммерческий объект. Специалисты продолжают работать, информация о последствиях уточняется.

Об атаке на Никольское стало известно днем 8 июля. В результате один мирный житель скончался еще до приезда скорой помощи.

В ночь на 8 июля средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. По информации Минобороны, ВСУ пытались атаковать российские объекты.