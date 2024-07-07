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Девять человек пострадали в результате обстрела ВСУ Горловки
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Девять мирных жителей получили различные ранения в результате украинского обстрела Горловки в ДНР. Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Иван Приходько.
Кроме того, во время обстрела также пострадали четверо сотрудников МЧС России, добавили в телеграм-канале ведомства. Огнеборцы тушили пожары в частном секторе, вызванные воздушной атакой, когда произошел повторный обстрел.
Двое сотрудников с осколочными ранениями госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, еще двое направлены на амбулаторное лечение.
Украинская армия выпустила вечером 6 июля 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке, а также пять натовских снарядов 155-миллиметрового калибра.
Кроме того, обстрелу подверглись Петровский район Донецка и поселок Владимировка в ДНР. По ним в общей сложности ВСУ выпустили семь натовских снарядов аналогичного калибра, в том числе два кассетных.
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