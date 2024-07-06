Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО по Горловке

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 10 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) по Горловке в субботу, 6 июля, сообщается в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Атака была зафиксирована в 19:15 в направлении Никитовского района города. Кроме того, как отметили в представительстве, с 19:00 по 19:40 украинские войска выпустили по Горловке пять натовских снарядов 155-миллиметрового калибра.

Также с 18:40 по 19:00 обстрелу подверглись Петровский район Донецка и поселок Владимировка в ДНР. По ним в общей сложности ВСУ выпустили семь натовских снарядов аналогичного калибра, в том числе два кассетных.

25 июня три мирных жителя погибли и девять пострадали в результате обстрела ВСУ Донецка. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что всем пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь. По его словам, украинские военные совершили 16 обстрелов, выпустив 39 боеприпасов, в том числе кассетного типа, из реактивной и ствольной артиллерии.