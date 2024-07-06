NYT: ВСУ застрелили просившего о помощи российского пленного

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Украинские военные застрелили российского пленного, который просил оказать медицинскую помощь. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на медика международного добровольческого отряда на Украине Каспара Гроссе.

Гроссе рассказал, что видел военного, просящего о помощи на смеси ломаного английского и русского. По его словам, член команды искал бинты и в этот момент один из украинцев "подковылял" и выстрелил в туловище россиянина. Другой солдат также выстрелил ему в голову, уточнил Гроссе.

Медик признал, что это не первый случай неоправданного убийства в зоне СВО. Он также отметил, как один из членов подразделения Chosen бросил гранату в поднявшего руки российского военного.

Ранее Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 90 российских военных, передав взамен 90 украинских военнопленных. Посредничество при обменном процессе оказали ОАЭ. Вернувшимся россиянам оказывается медицинская и психологическая помощь.