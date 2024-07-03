Здание СТО загорелось в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

В результате обстрела Белгорода Вооруженными силами Украины (ВСУ) в городе загорелось здание СТО, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, пожар начался из-за возгорания шин. Находившиеся в тот момент сотрудники оперативно вызвали оперативные службы, проверили, нет ли пострадавших, и вывели людей из здания, склад которого начал разгораться, отметил Гладков.

В результате на территории производственного предприятия повреждена крыша одного из помещений, а в трех частных домах посечены кровли и фасады. Помимо этого, повреждения получили 27 автомобилей, добавил губернатор. В данный момент пожарные занимаются ликвидацией очага возгорания.



Кроме того, сработала система ПВО над Белгородом и Белгородским районом и сбила несколько дронов на подлете к городу, рассказал Гладков, уточнив, что информация о пострадавших отсутствует.

"В Белгородском районе на текущий момент выявлены следующие повреждения: в селе Репном осколками посечен один автомобиль, в селе Таврове посечена кровля частного дома, в поселке Дубовое пробита кровля частного дома и повреждены два автомобиля", – подчеркнул он.

Все оперативные службы работают на местах и уточняют информацию о последствиях, заключил губернатор.

Накануне из-за атаки ВСУ на Белгородскую область пострадали девять мирных жителей, еще один погиб. Семи раненым оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение. Двое находятся в тяжелом состоянии под наблюдением медиков. Кроме того, повреждены 59 домов. В Белгороде повреждения получили 39 частных домов, надворная постройка и 19 автомобилей.