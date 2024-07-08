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08 июля, 10:30

Происшествия

Новости регионов: проливные дожди затопили Новосибирск

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В ночь на 8 июля в Новосибирске из-за проливных дождей затопило несколько районов. Машины с трудом переезжали огромные лужи, движение едва не оказалось парализовано. Как пишут в соцсетях, дождь едва не затопил пожарную часть.

Тем временем на Чукотке отопительный сезон завершился, не дотянув до середины лета. В ближайшее время коммунальщики проверят систему отопления и подготовят ее к следующему сезону.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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