Пятеро россиян остаются в больницах после ЧП в Анталье

Пятеро россиян и четверо белорусов остаются в больницах после ЧП в Анталье. Автобус с туристами попал в аварию, всего пострадали 20 человек.

Кроме того, в аэропорту из душного самолета не выпускали пассажиров. На борт пассажиров доставили вовремя. Но потом выяснилось, что самолет лететь не может по причине неисправности. На борту было душно и жарко, одна из пассажирок упала в обморок.

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