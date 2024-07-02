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02 июля, 07:30

Происшествия

Новости регионов: ураган повалил башенный кран в Санкт-Петербурге

Новости регионов: ураган повалил башенный кран в Санкт-Петербурге

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По Санкт-Петербургу прошел ураган. Ветер валил деревья, срывал крыши домов, а также перед его порывами не устоял башенный кран. Кроме того, из-за упавшего дерева погибла женщина, еще одна прохожая с ребенком получили травмы. Из-за непогоды закрыли для посещения городские сады и парки, а аэропорт Пулково временно не принимал самолеты.

Тем временем на Сахалине пограничники изъяли у водолазов-браконьеров почти четыре тысячи экземпляров трепанга. Нарушителей на моторной лодке задержали в акватории лагуны Буссе в Корсаковском районе. Как установил специалист-ихтиолог, трепанги были живы, поэтому весь улов выпустили в море. По данным Погрануправления, предотвращен ущерб на сумму больше пяти миллионов рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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