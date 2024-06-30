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Новости

30 июня, 11:15

Происшествия

Новости регионов: туристов начали эвакуировать из зоны подтопления в Челябинской области

Новости регионов: туристов начали эвакуировать из зоны подтопления в Челябинской области

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В Челябинской области туристов эвакуируют из-за подтопления. Река Юрюзань вышла из берегов из-за сильных дождей. Уровень воды в ней растет уже вторые сутки. Среди путешественников в основном оказались женщины с детьми, которых уже забрали спасатели. Кроме того, около 50 человек еще остаются в зонах подтопления. В данный момент им оказывают помощь. Региональное управление МЧС призвало местных жителей в ближайшие три дня не выходить на туристические маршруты вблизи рек.

Тем временем в Нижнем Новгороде в ночь на 30 июня тушили пожар на площадке по утилизации отходов. Как уточнили в МЧС, вспыхнули емкости с горючей жидкостью. Очевидцы сняли на видео мощные языки пламени и огромный столб дыма. Пожару был присвоен второй ранг сложности – спасатели привлекали дополнительные силы для тушения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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