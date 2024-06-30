Незаконный антиправительственный митинг проходит у федерации трудящихся в Тель-Авиве

Фото: ТАСС/Андрей Широков

Массовый антиправительственный митинг, не санкционированный властями, проходит в центре Тель-Авива. Митингующие требуют досрочных выборов и сделки по освобождению заложников из сектора Газа, сообщает РИА Новости.

Сотни демонстрантов двинулись к профсоюзу трудящихся после окончания согласованной с властями многотысячной акции протеста в центре Тель-Авива. Они жгут костры, выкрикивают антиправительственные лозунги и перекрывают движение на улице.

На месте присутствуют крупные силы полиции, которые на данный момент не вмешиваются в происходящее.

Ранее армия обороны Израиля объявила, что устанавливает ежедневную паузу в боевых действиях в южной части Газы. Такое решение, по данным пресс-службы, было принято в рамках увеличения объемов гуманитарной помощи жителям анклава. Тактическая пауза вводится с 8 до 19 часов, добавляли в публикации.

До этого Совбез ООН утвердил проект резолюции США с планом прекращения огня в секторе Газа. Инициативу поддержали 14 стран, но Россия воздержалась. На первом этапе, который продлится 6 недель, необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска Израиля из Газы и освободить некоторых заложников.

