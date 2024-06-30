Лесные пожары охватили три провинции Турции

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Турецкие провинции Чанаккале, Измир и Айдын охватили масштабные лесные пожары. Об этом сообщает CNN Turk.

По данным Министерства сельского и лесного хозяйства Турции, только в Измире в первой половине 29 июня зарегистрировали 16 очагов лесных пожаров. К тушению огня привлекается авиация, водовозы и бульдозеры, с пожарами борятся почти тысяча человек.

В провинции Чанаккале огонь охватил сельскохозяйственные угодья в районе Эзине. Спасателям пришлось эвакуировать жителей нескольких деревень. Кроме того, леса горят в провинциях Бурса, Эдирне, Балыкесир, Караман и Кахраманмараш.

В конце прошлого года кабмин РФ утвердил порядок введения уровней реагирования на лесные пожары, в том числе условие привлечения к их тушению специальной правительственной комиссии.

Так, возникшему на территории муниципального образования природному пожару будет присваиваться муниципальный уровень реагирования. Если его не удастся локализовать в течение 24 часов, ему будет присвоен региональный уровень.

