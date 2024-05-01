Пожарные локализовали возгорание в СНТ Забайкальского края

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Огнеборцы локализовали крупное возгорание в СНТ "Разведчик" Забайкальского края. О происшествии сообщается в официальном телеграм-канале МЧС РФ.

"В Забайкалье сотрудники МЧС России локализовали пожар. Предварительно, площадь составила 1 200 квадратных метров", – уточняется в публикации.

Ведомство подчеркивает, что спасатели не позволили огню распространиться на спортивный лагерь. Сейчас возгорание ликвидирую 120 человек и 30 единиц техники.

Ранее в СНТ загорелись около 30 дачных строений. Крупный пожар охватил дома в Читинском районе Забайкальского края.

Сообщалось, что пламя перекинулось на лесной массив.

