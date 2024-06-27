Суд арестовал второго фигуранта дела о пожаре во Фрязине

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Щелковский городской суд в Подмосковье арестовал представителя собственника бывшего здания НИИ "Платан" Антона Спешилова по делу о пожаре во Фрязине, сообщила в своем телеграм-канале прокуратура Московской области.

Суд учел позицию стороны обвинения и принял решение о заключении мужчины под стражу до 24 августа 2024 года включительно.

По этому делу также арестовали заместителя генерального директора ООО "Исприн" Юрия Фомина. Он также пробудет под стражей до 24 августа. Им предъявили обвинение по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц".

По данным следствия, Фомин, вступив в сговор со Спешиловым, сдавал помещения этого здания в аренду. Однако в строении не были соблюдены требования пожарной безопасности, что привело к началу пожара в бывшем здании НИИ и гибели людей в результате этого ЧП.

Здание во Фрязине загорелось 24 июня. Огонь охватил семь этажей 8-этажного здания и распространился на площади в пять тысяч квадратных метров. Спасателям удалось ликвидировать открытое горение вечером того же дня, но потушить пламя полностью смогли только днем 25 июня.

Однако уже к вечеру в здании вновь начался пожар. К этому мог привести поднявшийся ветер, который раздул тлеющий очаг. Спустя некоторое время пожарные ликвидировали возгорание.

В результате произошедшего погибли шесть человек, двое из которых выпали из окна, спасаясь от огня.

