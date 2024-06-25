Пожар в бывшем здании НИИ "Платан" во Фрязине ликвидирован

Фото: ГСУ СК России по Московской области

Пожар, вновь возникший в здании в подмосковном Фрязине, где ранее располагался НИИ "Платан", был полностью потушен. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

Огонь вновь заметили в сгоревшем накануне здании бывшего НИИ "Платан" вечером 25 июня. Пожар мог возникнуть из-за поднявшегося ветра, который и раздул тлеющий очаг. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

В понедельник, 24 июня, огонь охватил семь этажей восьмиэтажного здания, распространившись на площади в 5 000 квадратных метров. Открытое горение удалось ликвидировать вечером того же дня, однако целиком потушить огонь спасатели сумели только ближе к обеду 25 июня.

Согласно официальным данным, в результате пожара погибли 6 человек, двое из которых выпали из окна. В СУ СК по Московской области было возбуждено уголовное дело по факту гибели людей. Следователи считают одной из причин пожара неисправность электропроводки.

