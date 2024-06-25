РИА Новости: поднявшийся ветер мог раздуть непролитый очаг в здании во Фрязине

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К повторному возгоранию здания в подмосковном Фрязине мог привести поднявшийся ветер, который раздул непролитый очаг. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

"Видимо, где-то оказался непролитый очаг, который разгорелся. На улице поднялся ветер, через нарушенное остекление, скорее всего, раздуло какой-то уголек", – рассказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что угроза обрушения конструкций затрудняет передвижение по этажам и представляет опасность для жизни и здоровья личного состава. В связи с этим пожарных было решено вывести из здания.

В сгоревшем накануне строении вновь начался пожар вечером 25 июня. Предположительно, возгорание началось на техническом этаже.

В понедельник, 24 июня, огонь охватил семь этажей восьмиэтажного здания, распространившись на площади в 5 000 квадратных метров. Открытое горение было ликвидировано вечером того же дня, но полностью потушить огонь пожарные сумели только ближе к обеду 25 июня.

По официальным данным, в результате пожара погибли 6 человек, двое из которых выпали из окна. Некоторые СМИ, в свою очередь, сообщали, что число умерших может составлять 8 человек. Кроме того, в огне пострадал один человек, который находится в реанимации.

В СУ СК по Московской области возбудили уголовное дело по факту гибели этих людей. Одной из причин пожара следователи назвали неисправность электропроводки.

