Бывшее здание НИИ "Платан" не проходило проверку на пожарную безопасность с 2017 года

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Последняя проверка на соблюдение требований пожарной безопасности в бывшем здании НИИ "Платан", которое загорелось в подмосковном Фрязине, проводилась в 2017 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные СПАРК.

Документы гласят, что до внеплановой проверки в здании проводилась плановая. В ходе нее специалисты выявили 13 нарушений требований пожарной безопасности.

В их числе было названо отсутствие систем автоматической пожарной сигнализации, а также оповещения и управления эвакуацией. При этом некоторые из экстренных выходов были захламлены.

Нарушения были выявлены экспертами Ростехнадзора и Роспотребнадзора.

О возгорании в подмосковном Фрязине стало известно 24 июня. Изначально сообщалось, что пожар произошел в здании НИИ "Платан", однако позже в "Росэлектронике", который относится к научно-исследовательскому институту, заявили, что загоревшееся здание не имеет к ним отношения. Представители организации уточнили, что в конце 1990-х годов строение перешло в частную собственность.

Площадь пожара составляет 5 000 квадратных метров, огонь охватил уже семь этажей – со второго по восьмой.

По данным СМИ, в результате погибли восемь человек. Одного удалось спасти, он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего следователи завели уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

